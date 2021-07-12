澳門六賭牌明年到期 料延至消費復常後商討

澳門六大賭牌將於2022年一同屆滿，但政府尚未公佈賭牌續牌方案。有業界人士指，澳門政府現時尚未有清晰方向，估計有關新賭牌競投或會押後至疫情過後、當地旅遊消費恢復正常後才會商討，並預料未來或會以收取一次性費用做法，暫時延長現有賭牌營運期。目前澳門分別有「3主3副」合共6個賭牌，上屆澳門政府於2019年3月批准延長澳博控股（880）及美高梅中國（2282）賭場牌照至2022年6月，與另外4家博彩公司牌照到期日看齊，讓本屆政府可一併處理所有博企續牌申請。現時距離6個賭牌期滿只剩約一年時間，惟當局仍未就賭牌重新招標公佈任何詳情。尚未公佈招標詳情對於早前市場估計續牌事宜或將押後兩年，經營澳門「十六浦」賭場項目的實德環球（487）副主席馬浩文表示，現時坊間普遍預計將會押後有關事宜，相信最快仍要待疫情完結，或甚至澳門當地的旅遊消費正常後，當局才會討論有關續牌事項，並認為「係好事」。馬浩文解釋，因疫情影響，博彩企業受到嚴重衝擊，在此等情況諮詢及商討續牌事項，博企或會趁機爭取更多稅務減免，政府優勢減少，相反，若整個經營環境回復正常化，並回復投資信心後，屆時再商討續牌事宜，對整個澳門持續發展會較為有利。至於金沙中國（1928）總裁王英偉指出，若政府認為需要更多時間商討賭牌續牌事項，集團必定會盡力配合，由於近期新冠肺炎疫情持續反覆，加上澳門當地立法會選舉等，相信有關的安排為合適。料續牌着重非博彩元素有關賭牌延期營運的做法，馬浩文指出，若當局要為6個賭牌延期，預料政府或會參照澳博和美高梅於2019年延長賭牌的模式，即按照有關公司的賭枱數目，收取一次性費用做法。隨着競投新賭牌時，非博彩元素將佔更大比重，馬浩文指，包括主題設施、水上樂園、兒童設施等娛樂事業，能增強澳門整體的旅遊吸引性，並幫助本地人就業等。