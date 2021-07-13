  • 2021年7月13日 星期二
  • 33º
  • 61%
熱門： 大埔劏房命案港大七一刺警肥媽打針優惠

日報新聞 > 金融

美股三大指數再創新高 藍籌業績期 杜指升見三萬五

2021-07-13 列印
■本周多間藍籌包括高盛、摩根大通、美國銀行等會公佈業績。
Previous Next

        踏入美國企業業績期，本周多間藍籌包括高盛、摩根大通、美國銀行等會公佈業績，市場觀望成績，美股反覆，杜指昨晚開市下跌，但迅即回升，一度見35014點高位；納指則跌10點報14691點；標指升7點報4377點。

        杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34996點，升126點；標普500指數收報4384點，升15點；納斯達克指數收報14733點，升31點。滙控（005）美國預託證券價格曾見44.47港元，較香港收市價升0.57港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見531.40港元，較香港收市價跌3.10港元。



傳華為與Verizon專利訴訟和解

　　歐洲股市亦觀望，德國及法國股市中段微升，英股則微跌。恒指夜期報27541點，升10點，高水26點。

  維珍銀河創辦人布蘭森完成試飛，成功展開太空旅行首步，刺激其股價於盤前曾升逾一成，惟其於開市後反高潮倒跌。及後集團宣佈增發股票，總發行規模或達5億美元。消息公佈後，維珍銀河股價直線下挫，一度觸發停牌，曾急挫兩成，低見39.81美元。

　　路透社報道，華為和美國最大流動通訊商Verizon同意就涉嫌侵犯專利權的訴訟和解。消息人士預計，和解協議消息將在稍後正式宣佈。

　　油價回軟，紐約期油每桶跌97仙，報73.6美元；倫敦布蘭特期油跌94美仙，報74.63美元。

　　上周人行宣佈全面降準0.5個百分點，向市場放水，帶動中港股市抽升，惟投資者入市態度審慎，科網股監管風暴未停，恒指最多升近400點後回軟，收市升170點，報27515點，主板成交1546億元。

  恒指承接上周五外圍氣勢裂口高開，隨即急回後走勢反覆，收報27515點，升170點。58隻藍籌中26隻上升，近期積弱的海底撈（6869）收市飆升8.8%，報48.05元，跑贏一眾藍籌股。不過內銀未受人行放水刺激，工商銀行（1398）收跌0.9%，報4.46元；建設銀行（939）跌0.18%，報5.54元。

恒指裂口高開升170點

　　恒生科指先跌後回升，收升1.14%，報7514點，「股王」騰訊（700）繼續成整頓對象，旗下遊戲直播平台虎牙及鬥魚遭禁止合併，在美上市的騰訊音樂，據報亦將被當局下令放棄獨家音樂版權。股價最多跌過3%後回穩，收跌0.74%報534.5元。

  舜宇光學（2382）六月手機鏡頭出貨量按月下跌，收市跌2.35%，報224.8元，為表現最曳科指成份股。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd