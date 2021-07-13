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萬億資金開閘 人民幣中間價跌

2021-07-13 列印
　　中國人民銀行上周五宣佈降準，據中國外匯交易中心公佈，人民幣兌每美元中間價昨日報6.4785，較上日下跌30點子或0.05%，創逾半個月新低。在岸人民幣兌每美元昨日收報6.4727，較上日漲120點子。

料維持貨幣政策正常化



　　人行將於本周四下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，將釋放約1萬億元人民幣的長期資金。瑞銀發表報告指，是次降準並不代表貨幣政策顯著轉向，認為今次降準主要是為了在大宗商品價格高企的情況下，減少小微企融資成本，料會繼續維持貨幣政策正常化。

  瑞銀特約首席經濟學家汪濤表示，降準可增加銀行體系流動性、有助降低市場利率及實體經濟融資成本。
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