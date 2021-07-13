新股市場突遇冷鋒 騰盛倒灶暗盤破底

新股市場冷鋒突至，超購近300倍、逾24萬人認購的騰盛博藥（2137）亦難逃「破底」厄運，在耀才暗盤中，一手帳面蝕超過500元。而超購只有5倍的華南職業教育（6913），一手帳面亦蝕超過百元。另外昨日有兩隻新股掛牌，表現均遜暗盤，領悅服務（2165）力保不失，無升跌；而優趣匯（2177）則大瀉23.8%，一手虧損逾500元。生物科技股騰盛博藥公佈分配結果，其以招股價上限22.25元定價，香港公開發售超額認購291倍，國際發售超購11倍，一手中籤率為5%，抽40手穩中一手。雖然騰盛博藥招股反應熱烈，惟其昨日暗盤表現令人失望。在耀才及輝立暗盤中，該股分別收報21.2元及20.9元，一手500股帳面蝕525元及675元。騰盛博藥只在富途暗盤中錄得升幅，曾高見28.9元，若在該位賣出，一手帳面賺3325元，但之後升幅收窄，收報22.45元，一手賺100元。同日暗盤的華南職業教育，以招股價下限1.59元定價，香港公開發售超購5倍，而國際發售超購約1倍，一手中籤率為20%，抽10手穩中一手。雖然該股在富途暗盤中，高開2.49元，較定價高57%，但其後急插至1.4元，終收報1.51元，一手2000股帳面蝕160元。在耀才及輝立暗盤中，華南職業教育分別收報1.52元及1.49元，一手2000股帳面蝕140元及200元。優趣匯首掛插24%另外，物管股領悅服務昨日首掛，高開5.2元，較上市價4.19元高24.1%，並衝上高位5.5元，若在該位沽出，一手1000股帳面賺1310元，其後升幅收窄，最終以領悅服務報4.19元，無升跌，遜耀才暗盤一手賺1720元。而電商優趣匯亦高開12.22元，較上市價11.86元高3%，升至高位12.5元，惟之後倒跌至低位8.95元，終收報9.04元，跌23.8%，一手200股帳面蝕564元，遜在耀才暗盤一手帳面賺80元。