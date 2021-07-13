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穆迪預計內房融資渠道將受限

2021-07-13 列印
　　評級機構穆迪發表報告指，預計在內房銷售增幅繼續減慢、內房在岸及離岸債發行額下降的環境下，未來內房企業融資渠道或會受限。該行又指，在實施集中供地政策後，或會加速內房行業進行整合。穆迪又預計，去年低基數效應逐漸消失下，內房未來一年銷售增速會放緩至最多8%。

　　內房銷售數據顯示，以3個月移動平均值計，國內整體內房合約銷售額按年增速按月下跌24.8%，至5月份的38.2%。該行預期，在去年的低基數效應逐步消退，及信貸環境持續收窄的環境下，未來6至12個月內的內房合約銷售金額按年增速或會減慢至介乎5%至8%。





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