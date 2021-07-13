  • 2021年7月13日 星期二
  • 33º
  • 61%
熱門： 大埔劏房命案港大七一刺警肥媽打針優惠

日報新聞 > 金融

聯想穩坐個人電腦龍頭

2021-07-13 列印
　　市場研究機構IDC發表報告指出，儘管全球面對零組件缺貨和物流等問題，個人電腦設備（PC）需求依然強勁。今年次季全球PC出貨量達到8,360萬台，按年增長13.2%，但速度遠低於第一季度的55.9%，而內地電腦生產商聯想（992），穩坐全球PC銷量冠軍，繼續大幅拋離惠普及戴爾。

　　品牌方面，聯想上季出貨量達2000萬台，按年增14.9%，繼續蟬聯全球PC銷量冠軍，超越整個行業13.2%的增長率；市佔率達23.9%。惠普（HP）位列第二，第二季出貨量達1859.4萬台，按年微增2.7%，市佔率達22.2%。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd