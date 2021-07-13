字節跳動再傳擱置上市 須解決數據安全問題

Tik Tok母企、內地科技獨角獸字節跳動再傳擱置上市。《華爾街日報》報道，字節跳動原擬赴港或美上市，惟於今年早段時間已決定無限期擱置境外上市計劃，原因之一是有政府官員警告，該公司要專注於解決數據安全問題。另一推遲上市原因是，當時字節跳動首席財務官之職仍懸空。熟悉字節跳動上市計劃的人士表示，該公司一直考慮將其全部或部份業務，在美國或香港進行首次公開招股（IPO）。不過，創始人張一鳴在今年3月底決定擱置IPO計劃，認為這是明智的做法。報道指出，張一鳴作出擱置上市決定前，曾被中國網絡安全和證券監管機構的官員約談，監管層對公司內地應用程式的數據安全合規性感到擔憂。除了上述原因，一名熟悉公司的人士說，在那段時期字節跳動沒有首席財務官。約談時財務官仍懸空在雙方談話間，官員們要求字節跳動專注於解決數據安全風險問題，又急於了解集團是如何收集、儲存和管理數據。這是由於其應用程式在中國擁有數億用戶，收集的個人資訊包括手機號碼、生日、真實姓名和身份證號碼等。儘管如此，據知情人士透露，中國監管機構從未直接要求字節跳動推遲潛在股票發行。不過該人士續指，鑑於中國政府的擔憂，張一鳴認為考慮到政治和監管環境，現在不是上市好時機。字節跳動的謹慎策略與滴滴出行的做法形成強烈的反差，市傳網絡安全監督部門曾建議滴滴不要赴美上市，原因是擔心部分數據洩漏，但滴滴仍不聽規勸貿然進行上市計劃，最終落得在應用商城下架結果。同時有知情人士表示，與多年來一直虧損的滴滴不同，字節跳動的財務狀況令該公司不必急於上市。今年6月，由於平台廣告增多，公司去年收入增逾一倍達343億美元，毛利潤增至190億美元。中證監及網絡安全監督部門未予置評，字節跳動曾多次否認上市傳聞，並指「近期有不少關於公司上市的消息，在此聲明：經過認真研究，認為公司暫不具備上市條件，目前無上市計劃。」