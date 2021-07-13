中環IFC外望——虛銀服務五花八門 金管局籲留意條款

隨著8間虛擬銀行全部開業，其推出的產品服務五花八門，有個別服務對一般市民可算是全新概念，當中不乏先使未來錢的產品，金管局提醒市民要認清條款，並要避免過度借貸。金管局副總裁阮國恒（見圖）指，近期虛銀推出的個人信貸產品，包括跟存款、薪金等掛鈎的貸款產品，亦可能涉及新的分期付款模式，已要求銀行加強對客戶披露。阮國恒於網誌《匯思》指，隨著去年虛擬銀行陸續登場，香港正式踏入「新型銀行（Neo Bank）」的年代，而金管局鼓勵虛銀發展，主要是希望推動香港金融科技創新、提升用戶體驗和促進普及金融，而虛銀產品範圍已經由開業初期集中於存款、信用卡消費優惠等，擴展至近日一些設計特別的個人信貸產品，例如跟存款或薪金掛鈎的貸款、消費分期付款等。他表示，虛銀以金融科技及新思維帶來創新產品，符合當初推出虛銀發展的目的，但重申當局十分重視消費者保障。有不同的調查均反映，市民對虛銀的產品未必有足夠認識，故當局要求銀行須清楚向客戶披露產品特徵和風險，特別是利率和未能如期償還款項的後果；以及向客戶詳細說明有關的合約條款，令消費者在享用有關新銀行產品前，能夠清楚明白相關細節及是否切合自己的需要。聯想穩坐個人電腦龍頭市場研究機構IDC發表報告指出，儘管全球面對零件缺貨和物流等問題，個人電腦設備（PC）需求依然強勁。今年次季全球PC出貨量達到8360萬台，按年增長13.2%，但速度遠低於第一季度的55.9%，內地電腦生產商聯想（992），穩坐全球PC銷量冠軍，繼續大幅拋離惠普及戴爾。品牌方面，聯想上季出貨量達2000萬台，按年增14.9%，繼續蟬聯全球PC銷量冠軍，超越整個行業13.2%的增長率；市佔率達23.9%。惠普（HP）位列第二，第二季出貨量達1859.4萬台，按年微增2.7%，市佔率達22.2%。戴爾（Dell Technologies）排名第三，期內出貨量達1397.6萬台，按年增16.4%，市佔率為16.3%。高瞻