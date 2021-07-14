憂提前加息 杜指跌107點 標普納指破頂後回落

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34888點，跌107點；標普500指數收報4369點，跌15點；納斯達克指數收報14677點，跌55點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見44.48港元，較香港收市價跌0.57港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見552.00港元，較香港收市價跌3.50港元。
高盛摩通業績勝預期
高盛（Goldman Sachs）於開市前公佈第二季業績，股東應佔盈利53.47億美元，按年增長26.14倍，每股盈利15.02美元，高於市場預期的10.15美元。期內總收入153.88億美元，按年升15.74%，市場預期為124.3億美元，惟其股價曾挫逾2%。
摩根大通（JP Morgan）則公佈今年第二季盈利119.48億美元，按年增長1.55倍；每股盈利3.78美元，高於市場預期的3.16美元。期內經調整收入313.95億美元，按年減少7.16%，市場預期為300.6億美元，其股價曾挫近3%。
Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli認為，CPI數據不會改變聯儲局加息的時間，但會導致12月縮減買債的可能性愈來愈大，可能有助周期股與價值股發展，並使增長股承壓。
美國六月消費物價指數（CPI）按月上漲0.9%，預期為上升0.5%，升幅較預期為大。按年上漲5.4%，亦較預期的4.9%升幅為高。核心CPI按月上漲0.9%，預期為上升0.4%；按年上漲4.5%，預期為上升4%。
金價反彈。於紐約商品交易所，8月份期金收報每盎司1809.9美元，升4美元，升幅0.22%。
歐洲股市偏軟。英國富時100指數收報7124.72點，跌0.7點。德國DAX指數收報15789.64點，跌0.87點。法國CAC指數收報收6558.47點，跌0.78點。電訊類股跑贏，芬蘭電訊公司諾基亞公佈業績理想，刺激股價大漲8%。
港股曾重上二萬八
港股方面，人行降準效應繼續發酵，中國貿易數據勝預期，港股連日回彈。在重磅科技股及金融股帶動下，恒指一度重上二萬八，惟受制10天線稍回，恒指收市仍升448點，報27963點，三日累漲810點，成交金額1557億元。北水再湧入科網股，帶挈科指亦升1.94%，至7658點。
勤豐證券資產管理總事總經理連敬涵表示，人行降準消息繼續發酵，加上多項利好消息疊加，成功帶動恒指試穿二萬八關，但大市連升3日，加上周四中國公佈GDP，大市有條件回吐觀望，料27500點成重要支持區。