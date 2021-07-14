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騰訊私有搜狗獲批

2021-07-14 列印
　　中國國家市場監管總局昨日公佈，無條件批准騰訊（700）收購搜索引擎搜狗的股權，審結時間為7月12日。若私有化完成後，搜狗將是騰訊的間接全資附屬公司。

　　搜狗去年7月發公告指，騰訊提出私有化協定，以每股ADS（美國預託證券）9美元收購未持有的約60%股份。



  騰訊和搜狗去年9月達成私有化協議，惟當時內地監管機構大力打擊反壟斷，私有化計劃一直未有進展消息。

  今年4月，有外電引述消息人士指，中國市監局不反對騰訊以35億美元（約273億港元），收購搜狗所有已發行普通股，惟騰訊需要設立一個特殊機制，以確保數據安全。

　　值得留意是中國市監局早前宣佈，禁止騰訊申報的虎牙與鬥魚合併案。
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