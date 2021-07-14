英撤銀行派息限制 滙控渣打應聲上揚

英倫銀行昨日宣佈取消疫情期間對滙豐控股(005)、巴克萊、渣打(2888)及其他大型銀行的派息限制。消息利好相關銀行股表現，滙控昨日升2.6%，報45.5元。渣打亦漲2.48%，報49.5元。不過，滙控升勢在倫敦交易時段未能延續，中段微跌0.5%至大約44.27港元。英倫銀行發表聲明指，壓力測試顯示銀行行業資本充足，有能力應付疫情對經濟的影響，亦有足夠資本恢復派息，因此沒有必要延長限制派息，銀行管理層亦可自行考慮派發安排。此外，央行表示接種疫苗有助改善經濟前景，但復甦風險仍然持續，家庭及企業仍要持續的支持，並預計保持逆周期資本緩衝比率在零最少直至今年12月。滙豐發言人則表示，正在考慮是否於八月公佈今年中期業績時，宣派一次股息。美銀證券亦發表報告表示，基於撥備減少下，將滙控今年度每股盈利預測上調4美仙，2022至2023年度則上調一至二美仙。該行認為，不預期管理層判斷的15億美元信貸損失撥備，會於第二季錄得撥回，但隨着時間的推移，這將為損益表提供進一步的上行空間。該行認為，滙控目前正專注於擴展財富管理業務，或會推高成本，但要估計相關收入仍言之尚早，又認為滙控擁有大量盈餘資本，其15.9%的普通股權一級資本比率提供了200億美元緩衝。壓測顯示資本充足金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，滙控管理層早前已表示，今年有機會派發一次季度補息，明年恢復正常派息政策，今次取消派息限制的消息對股價有正面影響，但相信只是一至兩天的短線反應，股價不會有顯著反彈。他預計滙控與渣打的中長期走勢會與大市同步。他指滙控目前專注於財富管理業務，雖然隸屬於英國銀行，其業務卻以大中華地區的比例最高，令其在中、美、英之間的博弈處於尷尬位置，存在不利因素。但他認為滙控目前財政狀況健康。