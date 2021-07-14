在英倫銀行限制派息指引下，滙豐控股去年宣佈暫停派息，引發本地投資者強烈不滿。今次英倫銀行取消派息限制，滙控小股東權益大聯盟、順裕資產管理市場發展部經理葉子晴指，相信對本港大眾及投資者而言是一個「遲來的喜訊」。西貢區議員方國珊則指滙控不派息已在小股東心裏留下烙印。滙控小股東權益大聯盟去年在滙控取消派息後，曾組織股東抗議不派息做法，當時葉子晴負責一些行動的聯絡工作。葉子晴認為今次若滙控恢復派息，估計每股會派七美仙，較以往十美仙水平下降三成，但強調取消限制並不等如一定派息，他又期望當局可解決這漏洞，以免類似事件再次發生。未來派息能力拭目以待投資者權益關注組召集人陳仲翔則表示，英倫銀行宣佈取消派息限制，有助促使銀行恢復派息。他表示若滙控今年八月恢復派息，期望派息水平可回復至以前每股十美仙水平。儘管滙控一度停止派息，他認為這只是該行遵從監管機構要求的無奈之舉，依然對滙控抱有信心，認為該行基本面因素強，經濟復甦亦有利傳統、穩健的股份。去年有五名小股東入稟小額錢債審裁處，向滙控索償，案件於本周一敗訴。協助小股東的區議員方國珊質疑，英倫銀行是看準時機來頒令，「呢頭啱啱裁決，嗰頭就取消派息限制」，因為一旦勝訴會觸發其他股東追討。她批評當局是要確保滙控毋須補派拖欠股息的法律責任，以致取消限制令來得太遲，但相信亦是回應小股東一直以來爭取的訴求。方又指出，滙控反口不派息已對小股東造成「一個烙印」，而過去一年已盡量彌補，例如放棄歐美市場，並將重心投入中、港及亞洲地區，已釋出善意，對未來盈利增長以至派息能力，會拭目以待。