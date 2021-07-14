內地監管日趨嚴格 LALAMOVE擬港上市

於內地新一輪監管浪潮下，排隊赴美上市的華企紛紛煞停上市，或掉頭另覓出路。外電引述知情人士指，本港科技物流公司LALAMOVE（內地稱為貨拉拉）原已秘密在美遞表上市，但考慮到中國監管當局提出新規例的不確定性，該公司決定研究轉移上市地點，或將成為首批放棄美國，改道回港掛牌的股份。市傳LALAMOVE原本計劃在美上市集資逾10億美元（約78億港元），最終集資額將取決於投資者需求，或會出現變數。然而近期內地監管機構嚴控海外上市，彭博引述知情人士表示，LALAMOVE正在積極尋找對策，或會將首次公開招股（IPO）地點從美國轉移回本港。轉移地點仍在商議無論是滴滴抑或是字節跳動，都被傳上市前夕受到來自監管層的「面試」，規勸其考慮數據安全問題，不要赴美上市。該知情人士指，雖然目前尚不清楚LALAMOVE等公司，是否同樣會被禁止赴美上市，但LALAMOVE仍希望能避免長時間推遲上市，因此考慮轉移上市地點。該名人士又指，轉移上市地點商議仍在進行中，不排除LALAMOVE會繼續冒險在美IPO。不過LALAMOVE的一位代表回應指，公司將繼續關注資本市場動向，但暫時沒有具體IPO時間及地點。LALAMOVE創立於2013年，現已在亞洲、拉丁美洲和美國超過20個市場開展業務，連結用戶700萬以上，與超過70萬司機合作。去年12月，LALAMOVE曾完成價值5.15億美元融資，參投者包括紅杉中國、高瓴資本等，據報當時公司估值達80億美元。此外，另一科技物流平台GOGOX亦宣布，完成由交銀國際（3329）聯合數碼港投資創業基金共同領投近億美元的新一輪融資。截至目前，GOGOX已獲包括阿里巴巴（9988）、58同城、菜鳥、前海基金等多名戰略和財務投資者認購。