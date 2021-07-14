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字節跳動未擱置赴美 爭取當局開綠燈

2021-07-14 列印
　　TIK TOK母企字節跳動日前被傳考慮到政治及監管環境，無限期擱置上市計劃，但昨日卻再有新版本傳出。彭博昨日引述知情人士表示，字節跳動其實並沒有擱置上市計劃，只是尚未決定具體時間。另外，字節跳動與內地官員會面後，正全力爭取確保滿足政府對於數據安全的要求，顯然是為日後上市做準備。

　　字節跳動雖然始終未有承認有上市計劃，但有關該公司的上市傳聞卻不絕，今年較早時間曾傳集團考慮的上市地包括香港以及美國，集資金額達數十億美元。公司隨後發表聲明稱沒有滿足上市條件，目前沒有上市計畫。



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