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內地上月進出口超預期 連續第13個月報升

2021-07-14 列印
　　中國6月外貿進出口表現超預期，上半年呈現穩中向上態勢。中國海關總署昨日公佈，以人民幣計6月進出口總值為3.29億元，同比增長22%，為2020年6月份起連續第13個月實現按年正增長，上月貿易順差3327.5億元人民幣；放眼2021年上半年，中國進出口總值為18.07萬億元，按年上升27.1%，高出市場預期，其中出口9.85萬億元，同比上升28.1%，進口8.22萬億元，按年升25.9%。

  以美元計價，中國6月進出口按年升34.2%，其中出口增長32.2%，進口增加36.7%。



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