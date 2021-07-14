中環IFC外望——阿里助初創港企進軍大灣區

阿里巴巴（9988）香港創業者基金昨日宣佈，將以錨定投資者身份，投資AEF大灣區創業基金，旨在透過提供完善支援計劃，培育區內的創業家。大灣區基金擬提供合共20億港元融資方案，預計將於2022年上半年完成募資。大灣區基金現已獲多個合作夥伴參與投資，當中包括金融機構、家族基金和大型企業集團等，共同為初創提供資金、融資方案和業務建議等全方位支持，推動他們創新發展。阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪（見圖）指，大灣區的初創企業對發掘市場商業和融資機會的需求與日俱增，大灣區基金將為初創企業提供B輪或以上的投資，企業亦可透過阿里巴巴生態圈尋找更多合作機會。周駱美琪表示，大灣區基金的投資對象需要具備大灣區發展視野，包括以大灣區為據點的初創企業，或是有意將業務拓展至大灣區的香港初創。大灣區基金亦歡迎來自各行業的初創公司，特別是與先進科技、健康科技、可持續發展、人工智能（AI）及製造業4.0等相關項目。她又指，大灣區基金未有就每間初創的投資額度設上限，並將按公司的發展階段及需要作決定，強調資金以外，初創公司亦需要業務建議等支持。逾半亞太機構納ESG為企業策略花旗集團發表調查報告發現，54%的受訪者已將環境、社會及管治（ESG）政策及具體措施納入為企業策略，至於餘下的當中近九成人則有意於5年內推出ESG政策及具體措施。調查訪問亞太區14個市場的259個機構。逾三分之二的受訪者認為，新冠肺炎疫情是促使公司推出ESG政策及具體措施的推動因素。其他主要推動因素包括ESG標準符合企業的整體可持續發展策略，以及對企業與客戶和持份者的關係有正面影響等。報告又發現，在最感興趣或正在了解的3種可持續和綠色金融工具中，22%受訪者首選綠色債券；與ESG掛鈎的營運資本融資（ESG-linked working capital financing）則為42%受訪者三大選擇之一。高瞻