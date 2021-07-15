鮑威爾：通脹保持較高水平 聯儲未縮表 標指新高後回軟

雖然美國日前公佈的通脹率高於預期，但聯儲局大派「定心丸」，表示現時未到縮表的時候，有關言論推動外圍股市早段向好，標普指數創歷史新高。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34933點，升44點；標普500指數收報4374點，升5點；納斯達克指數收報14644點，跌32點。滙控（005）美國預託證券價格曾見44.27港元，較香港收市價跌0.08港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見559.88港元，較香港收市價升3.38港元。美股杜指早段升116點，至35005點，突破三萬五關口，升幅相當於0.3%。標普指數開市後曾升至4393點歷史高位，最新報4386點，升0.4%。納斯達克指數曾升0.5%。美國聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟復甦的程度，還不足以推動收縮資產購買規模。他說未來數個月通漲率可能會保持較高水平，因為有一些行業因生產瓶頸或其他因素而減低產量，但市場需求旺盛，令價格上漲。疫情帶來的瓶頸日後將解除，價格上升的情況，會在一定程度上逆轉。美國通脹數據再超預期，市場又憂慮收水，港股連升三日斷纜，恒指回吐175點，收報27787點，成交金額縮至1436億元，為本月以來最低。重磅金融股顯著回軟拖低大市，但科網股普遍先跌後升承托指數。港股夜期中段升70點，至27846點，較恒指收市高水59點。歐洲股市偏軟，英法德三大股市全線跌。英國富時100指數收報7091.19點，跌33點，跌幅0.47%。法國CAC指數收報6558.38點，跌不足一點。德國DAX指數收報15788.98點，跌不足一點。金價上揚。於紐約商品交易所，8月份期金收報每盎司1825美元，升15美元，升幅0.83%。比亞迪（1211）連續兩日遭主要股東喜馬拉雅資本減持，聯交所股權披露顯示，該基金上周五在場內以平均股224.19元，再減持362.75萬股或0.35%比亞迪H股，套現8.13億元，連同上周四減持，兩日累計套現24.4億元，持股從7.03%降至6%。比亞迪遭減持插5.6%減持消息引發比亞迪股價大插，收跌5.6%，報221元，為表現最差藍籌股。昨日重磅金融股成跌市元兇，獲英倫銀行批准派息的滙控（005）回跌1.55%，收報44.35元；內銀股建設銀行（939）挫1.62%，報5.46元；保險股平保（2318）挫2.08%，收報70.45元，再見逾一年低位；友邦（1299）挫1.8%，收報95.25元，4股合共拖低大市115點。