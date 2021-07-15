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旗下基金大減持 女股神唱淡中概股

2021-07-15 列印
　　有美國科技「女股神」之稱的Cathie Wood開聲唱淡，認為在中國監管部門高壓政策下，中資科技股的估值將會不斷下跌。她所創辦的一系列方舟投資（ARK）基金，近月也不斷拋售中資股，旗艦基金ARKK持倉比重在過去五個月已由高位8%，降至現時不足1%。

已清倉百度及虎牙



　　事實上，ARK系列的基金已不斷減持中資股，以今年2月16日多隻ETF價格創下歷史新高計算，旗艦基金ARKK原本持有百度（9888）、騰訊（700）、貝殼找房及虎牙4隻中概股，當時價值佔ETF總權重近8%，在五個月後，以美股本周二收市價計算，已大幅累降至0.81%，其中更已沽清百度和虎牙。

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