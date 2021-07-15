遭股神愛將減持 比亞迪急插5.6%

今個馬季已圓滿結束，各個冠軍及獎項亦早已得知結果，其中冠軍騎師及練馬師也因為之前在數字上已知領先者穩操勝券，所以在剛周二舉行的冠軍人馬獎頒獎禮上也預早將冠軍名銜頒給莫雷拉及方嘉柏，而剛季他們二人的合作可謂相當愉快，未計昨夜賽果，莫、方二人季內合作共取得三十九場頭馬，竟接近方廄頭馬數字一半，雖然莫雷拉跟蔡約翰合作贏馬還多於方廄一場，但原來勝出率則仍以莫、方配更高。 剛季潘頓於季初跟阿方減少合作後，無疑對他爭取頭馬實有一定影響，到早前踏入季尾賽期倒數的日子，他已予人意興闌珊之感，特別是有次因不小心策騎受罰，他選擇停賽提早歇暑，已看到他放棄追逐莫雷拉。 至於最受歡迎騎師最後由莫雷...

2021-07-15