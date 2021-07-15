遭股神愛將減持 比亞迪急插5.6%

李祿已經連續兩個交易日減持比亞迪，累計套現達24.4億元，持H股好倉比由7.03%降至6%。比亞迪昨日股價急挫，低見216.4元，全日跌5.6%，收報221元，成交金額超過34億元，為昨日成交金額第六多個股。
累計套現24.4億
早於2002年，比亞迪在香港招股後不獲市場看好，李祿卻重金首次投資比亞迪，已連續多年持股均有增無減。他於2008年全球金融危機時，曾牽線股神巴菲特投資比亞迪，巴菲特當時成本價僅每股8元。截至目前為止，於比亞迪持倉之中，股神巴菲特持股2.5億股，佔公司總股本的8.25%，H股數目為2.25億股，為第一大H股股東。李祿則是繼巴郡後，比亞迪第二大H股股東。
值得注意的是，巴菲特自2008年買入比亞迪以來從未減持。股神2008年9月以8元買入2.25億股，耗資18億元，目前這部份持股市值高達497億元，13年累賺近480億元，即升值達26.6倍。
汽車股普遍下跌
另一方面，汽車股板塊亦普遍下跌，吉利汽車（175）挫2.6%，收報24.75元；長城汽車（2333）跌2.46%，收報27.8元；小鵬汽車（9868）跌3.2%，收報151元；廣汽集團（2238）跌4.97%，收報7.27元。