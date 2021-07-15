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長和售資產惹英監管注意

2021-07-15 列印
　　長和（001）去年以100億歐羅出售CKH Networks發射塔資產與業務的間接權益予歐洲無線電訊及廣播基建營運商Cellnex。外媒報道指，該交易引起英國競爭與市場管理局（CMA）關注，而英國這部份交易涉及約30億歐羅。

　　CMA表示，Cellnex已經是英國最大的流動通訊訊號塔的獨立供應商，擔心交易可能有助鞏固其市場地位，從而阻止新競爭者出現，以至英國網絡營運商的價格上升及服務質量下降。



　　當局初步審查發現，有證據表明長和原先可以出售電訊塔給另一家公司，最後決定給予5天時間提出解決方案回應質疑。

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