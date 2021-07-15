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「幟哥」辭任龍皇行政總裁

2021-07-15 列印
　　上月單日股價急瀉逾八成、被指疑涉「微信女」騙局的龍皇集團（8493）董事會大清洗，前大股東兼本地知名廚師「幟哥」黃永幟夫婦昨日亦辭職，公司三個月內共有6名董事及一名公司秘書「跳船」。《星島日報》發現龍皇新任主席兼行政總裁陳高璋，接任前在香港註冊成立「龍皇資產管理有限公司」並出任董事，不過證監會未有其註冊資料。

　　陳高璋申報沒有持有龍皇股份，不過他於5月在香港註冊成立「龍皇資產管理有限公司」並出任董事；股東為匯富集團董事陳栢燊及一間離岸公司。此外，龍皇資產管理的註冊辦事處地址，與龍皇位於觀塘的總辦事處地址相同。但據龍皇2020年報，龍皇資產管理並非上市公司的附屬公司。《星島日報》曾致電黃永幟查詢事件，他僅表示「我仲喺香港，食緊飯，唔得閒」隨即掛線。



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