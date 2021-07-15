德信服務上市「彈弓手」 宣佈延期後如常今掛牌

該公司上市混亂，可能與多隻新股排隊上市有關。德信服務昨早公佈，原本載有最終發售價、國際發售的踴躍程度、公開發售的認購水平等公告，將不遲於昨日刊發。然而由於需要更多時間落實該公告，以及獲得監管當局批准，故上市時間表將延遲。惟未有提及具體發佈時間。
富途取消暗盤交易
有知情的投行人士透露，德信服務的股票銷售已經完結，估計今次延期具有短暫性，是由於股票發行過程中遇到技術性難題，公司正和證監會溝通具體上市時間，日內會有結果。他又指，延期與公司基本面沒有關係，公司一切正常，沒有任何合規性問題。
在市場紛紛猜測監管機構或出手收緊細價股上市之際，德信服務迅速於午間公佈招股結果。根據分配結果，該股最終發售價為每股3.06元，全球發售集資淨額為6.97億元。公開部份接獲2.12萬人申請，凍資約2.65億元，超購2.08倍。國配部份獲輕微超購0.31倍。一手中籤率為75%，抽兩手即可穩中一手。
德信服務上市資訊混亂，本港三大暗盤場之一的富途，昨日更直接取消該股暗盤買賣服務。據富途公告披露，該行認為德信服務存在於今日無法上市風險，為保障投資者利益，昨日不設暗盤交易，惟同時耀才及輝立暗盤場對德信服務買賣如常未受影響。
於輝立一度潛水13%
無論如何，該股上市時間飄忽，影響投資者信心，散戶於社交平台上大吐苦水：有網民呻該股有暗湧，甚至埋怨「連逃生門都閂埋」。該股暗盤潛水，於輝立暗盤場股價曾一度較招股定價跌13.1%，見2.66元，其後跌幅收窄，收市仍挫3.27%，報2.96元，每手帳面蝕100元。