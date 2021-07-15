中環IFC外望——金管局拍新短片推廣綠色金融

時下城中熱談的電視劇「大叔的愛」，講關於男同性戀，飾演主角的猛男黃德斌，更因為演活「gay叔叔」而大受歡迎。金管局昨日推出新短片系列《中環4型人格》，其中一輯講綠色及可持續金融的短片，更有總裁余偉文（圖右）首次粉墨登場客串飾演上司一角，而由藝人BabyJohn蔡瀚億（圖左）飾演的男職員青靚白淨、唇紅齒白，表現得有點小鳥依人，對余總講話時雙眼含情脈脈，令余總頓時變得有點像「金管局黃德斌」。最後男演員更手挽余總手臂，話一齊行樓梯，相當風趣！講返整個製作過程，金管局管理層都有積極參與，總裁余偉文更首次粉墨登場，喺綠色及可持續金融的短片中客串演出。BabyJohn不斷向余總係咁sell綠色及可持續金融投資項目，喺成段片中，余總只係得一句對白，就是「Hi」，之後嘅對白就全部用文字表達其心裏想講嘅說話，如「又係你」、「講完未」、「放過我啦」，期間似有陽光照下，余總就帶起副黑超來，最後BabyJohn同余總講為支持環保、珍惜資源就拉着佢一齊行樓梯。騰訊擬購德遊戲商 員工憂涉軍事用途中西方猜忌升溫，一宗商業併購都可能被誤解為涉及地緣政治目的。外媒報道，騰訊（700）試圖透過一個歐洲子公司收購德國遊戲開發商Crytek，價格超過3億歐羅（約27.4億港元）。報道指，Crytek為數個西方國家的軍隊提供軍事模擬程序，公司部份員工擔心，一旦Crytek被騰訊收購，軟件或會被用於解放軍的軍事用途，及中國可以藉這個收購案對西方軍隊及武器製造商進行間諜活動。報道指出，公司員工擔心，中國可以利用Crytek開發的遊戲引擎「CryEngine」作為中國軍隊製作戰爭模擬程序，讓其可以比以往任何時候都更真實地演練對台灣和西方的戰爭，同時也可以監視德國、美國和其他國家如何模擬軍事衝突。因為美國陸軍與德國武裝部隊都將「CryEngine」用於軍事模擬和訓練計劃。高瞻