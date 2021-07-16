鮑威爾指美高通脹屬暫時性 市場憂大市見頂 杜指升53點

市場憂慮大市已見頂，美股周四早段在科技股拖累下受壓，美股杜指開市後曾跌過170點，報34762點。標普指數早段跌0.48%，而納指則跌0.94%。不過，隨着美國聯儲局主席鮑威爾指高通脹屬暫時性，大市跌幅收窄。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34987點，升53點；標普500指數收報4360點，跌14點；納斯達克指數收報14543點，跌101點。滙控（005）美國預託證券價格曾見43.84港元，較香港收市價跌0.31港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見562.93港元，較香港收市價跌2.07港元。鮑威爾出席參議院聽證會時表示，高通脹屬暫時性，聯儲局將繼續評估影響通脹的風險，而在相當長的一段時間將保持寬鬆政策。而聯邦公開市場委員會（FOMC）於未來數周將討論購買美債及按揭抵押證券（MBS）。經濟數據方面，美國公佈上周首次申請失業救濟人數達36萬人，按周減少2.6萬人，再度下試疫情爆發後低位，但多於市場預期的35萬人。至於再對上一周的前值，則修訂為38.6萬人。另外，美國六月工業生產按月增長0.4%，低於預期的0.6%增長。製造業產出按月下降0.1%，預期為增長0.2%，同樣較預期遜色。歐洲股市全線回吐，能源股領跌。英國富時100指數收報7012.02點，跌79點。法國CAC指數收報6493.36點，跌65點。德國DAX指數收報15629.66點，跌159點。金價靠穩。於紐約商品交易所，8月份期金收報每盎司1829美元，升4美元，升幅0.22%。港股方面，中國次季GDP增長略遜預期，惟「三頭馬車」中零售銷售及工業生產按年升幅較預期好，支持港股表現。恒指高開後曾急漲393點，至28181點全日高位，尾段升幅略為收窄，於二萬八關反覆上落及爭持，收報27996點，上揚208點，收復10天線（27825），成交金額約1510.9億元。科技股受壓 納指跌0.9%市傳兩大內地科網巨企阿里巴巴（9988）及騰訊（700）擬逐步向對方開放生態系統，阿里旗下的淘寶及天貓或將支援騰訊旗下微信支付。消息刺激阿里股價走高2.02%，收報210.6元；股王騰訊收漲1.53%，報565元，成交居首達114.59億元。