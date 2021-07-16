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中國GDP次季增長7.9%

2021-07-16 列印
  後疫情時代中國經濟持續恢復增長，國家統計局公佈2021上半年經濟運行情況，上半年國內生產總值為53.22萬億人民幣，較去年同期增長12.7%，其中二季度同比增長7.9%，略低於預期的8%。

  國家統計局新聞發言人劉愛華表示，上半年國民經濟持續穩定恢復，但同時也看到，全球疫情下外部不確定因素較多，而國內經濟恢復不均衡，鞏固穩定恢復發展的基礎仍需努力。



  分季度看，一季度比去年同期增長18.2，兩年平均增長5%；而二季度增長7.9%，兩年平均增長5.5%。分產業看，上半年第一產業增加值2.84萬億，同比增長7.8%，兩年平均增長4.3%；第二產業增加值20.72萬億，同比增加14.8%，兩年平均增長6.1%；第三產業增加值29.66萬億，同比增長11.8%，兩年平均增長4.9%。
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