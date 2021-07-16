873億元持股轉倉 快手惹股東配售疑雲

快手（1024）禁售期​屆滿前夕，有神秘大戶將逾5.6億股或13.6%實名持股股份，轉由摩根大通持有，由於該批股份價值達873億元，惹來市場揣測有快手主要股東欲部署配股，或公司向股東借貨擬進行配股。資料顯示，持有超過13%股權的快手股東，只有騰訊及陳啟宗家族旗下晨興資本（現稱五源資本），分析估計今次轉倉或與他們有關。本報向快手查詢，惟於截稿前未有回覆。據中央結算系統顯示，昨日（14日）摩根大通持有/代客持有的快手股份，突然激增5.637億股，相當於快手總發行股本約13.6%，以昨日收市價154.8元計，涉及股份總值達873億元，相信是主要股東轉倉行動。摩根大通亦因此成為快手最大持倉，佔比重由原先的2.22%，大增16.61個百分點至18.83%。值得留意的是，原本快手的流通股份只有約7.68億股，佔總股本約23%。持倉有變動後，快手的流通股份增至13.61億股，佔總股本約40%。摩通持倉激增至18.83%快手今年2月5日上市，6個月禁售期將於下月初屆滿，意味騰訊及五源資本等主要股東，以及基石投資者可於市場沽貨。快手2020年報顯示，公司持有逾13%或5.6億股的的單一股東為分別為騰訊及五源資本，各持股約17%及13%，涉及7.3億及5.6億股，全部為一股一票的B類股份。雖然快手近期股價從高位回落超過62%，但騰訊及五源資本均為快手的早期投資者，賬面回報仍非常可觀。至於快手聯合創辦人宿華及程一笑分別持股約12%及9%，但由於大部份持股屬「同股不同權」的A類股份，市場認為沽貨誘因相對不高。有基金界人士指，主要股東大手將實名持股股份存入CCASS，容易令人聯想股東部署配股減持，尤其是禁售期前夕的敏感時候。但他認為，騰訊與快手有業務協同效應，認為大手沽貨可能性不高，除非是有外部壓力要求騰訊減持，以符合現時內地反壟斷的主旋律。