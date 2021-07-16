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迅銷首三季多賺67% 下調全年預測

2021-07-16 列印
　　快速時裝品牌UNIQLO母公司迅銷（6288）昨日派發季度成績表，截至今年5月底止首三季純利為1513.51億日圓，按年升67%。若單計3月至5月的第三財季，則成功扭虧為盈，純利為454.8億日圓，去年同期虧損98.2億日圓。該公司表示，鑑於新冠疫情在日本及部份市場影響擴大等因素，決定將2021財年部份全年度預測向下修正。

　　迅銷預計，2021財年的綜合收益總額向下修正600億日圓至2.15萬億日圓，按年增7%；綜合經營溢利總額則下調100億日圓至2450億日圓，按年增長64%。



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