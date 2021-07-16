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亞洲航空業復甦料需三年

2021-07-16 列印
　　航空業正待疫後復甦，但國際航空運輸協會（IATA）估計，亞洲地區的航空服務，要到2024年才能從疫情破壞中完全恢復，較全球平均水平預測遲一年。報道指，多個地區疫苗接種率低企，而變種病毒亦令限聚措施持續，均阻礙經濟復甦，連帶影響油企經營。能源諮詢公司Energy Aspects指出，航空燃油的消耗量，亦要在2023至2024年才能回到疫前水平。

  IATA指出，亞太地區的國際航班預計最快要待2022年重新開始，但估計亞洲多國政府不太可能讓市民普遍接種疫苗，估計變種病毒肆虐情況難以改善。



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