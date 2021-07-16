五新股今首掛登場 康聖倒灶暗盤潛水

五新股今日齊齊首日掛牌登場，昨日暗盤表現最出眾為截止招股後，突然下調發售定價的環球新材國際（6616），在個別暗盤交易場中，一手帳面最多賺1120元，而超購約542倍的康聖環球（9960）則大熱倒灶，暗盤「破底」收場，較招股定價低逾6%，一手帳面蝕265元。有證券業人士指出，有意買入康聖環球的投資者，應持觀望態度，該股在招股期間現「抽飛」，加上暗盤表現欠佳，認為該股回升有難度。在五隻新股中，中國珠光顏料生產商環球新材國際昨日暗盤表現最亮麗，在富途、耀才及輝立暗盤中，分別收報4.37元、4.07元及3.95元，一手1000股面進帳1120元、820元及700元。該公司早前在截止招股後，宣佈下調發售價，以每股3.25元定價，較招股價下限3.52元，低7.67%。而其昨日公佈分配結果，香港公開發售部份超額認購9.8倍，而國際發售輕微超購0.16倍，一手中籤率25%，抽30手穩中一手。環球新材跑出 每手賺1120元獲42.9萬人認購的康聖環球則令投資者「大跌眼鏡」，香港公開發售超購542倍，國際發售超購12.8倍，一手中籤率為5%，抽50手穩中一手，並以招股價上限9.78元定價。雖然該股一股難求，惟該股在富途、耀才及輝立暗盤中全部潛水，分別收報9.25元、9.17元及9.09元，一手500股面蝕265至345元。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，康聖環球在招股期間現「抽飛」，加上該股未有盈利，以及市場氣氛差，令其暗盤表現失色，而昨日見康聖環球在暗盤中向下游，亦跌穿上市價，認為較難再回升，建議投資者持觀望態度。他又指，環球新材國際在招股期間並不受歡迎，惟其國際配售輕微足額和街貨量少，所以容易炒上。