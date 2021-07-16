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台積電盈利次季增11.2%

2021-07-16 列印
　　台積電公佈，今年第二季收入按年升19.8%，至3721.5億新台幣；純利按年升11.2%，至1343.59億元；每股盈利5.18元，按年升11.1%，惟仍較市場預期差。台積電ADR於盤前走弱，一度跌逾3%，低見119.8美元。

　　按地區劃分，北美市場佔總收入64%，亞太區及中國分別佔15%及11%，歐洲、中東及非洲地區則佔6%。台積電表示，上季純利增長凸顯公司受惠全球晶片短缺下，汽車和其他行業紛紛下單。



         第二季營收主要受惠高效能運算相關應用，以及車用電子驅動的需求持續暢旺。

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