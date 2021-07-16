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內地商品住宅 上月銷售穩中回落

2021-07-16 列印
　　內地大中城市商品住宅上月銷情整體穩中有回落之勢。國家統計局昨公佈6月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，該局城市司首席統計師繩國慶表示，各線城市商品住宅銷售價格，按月計漲幅保持穩定，按年計升幅穩中趨落。

　　一線城市新建商品住宅銷售價格按月升0.7%，漲幅與5月相同，其中北京、上海、廣州和深圳，分別漲0.9%、0.5%、1%和0.5%；二手住宅銷售價格亦升0.7%，漲幅較5月份多0.1個百分點。二、三線城市新建商品住宅銷售價格按月分別升0.5%和0.3%，漲幅比5月均回落0.1個百分點。



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