中環IFC外望——太地聯署抗暖化 配合實現碳中和

太古地產（1972）昨日宣佈參與「Business Ambition for 1.5°C」聯署運動，承諾配合將全球暖化升幅控制在1.5°C內，成為香港及中國首個參與聯署的地產發展商。太古地產積極配合2050年前實現碳中和目標，並定立更多可持續發展目標，以應對氣候變化。太古地產董事及高級顧問郝唐惠莉（見圖）表示，旗下所有發展中項目均已取得綠色建築評級計劃最高級別認證，97%既有物業已取得綠色建築認證。另外，公司旗下廣州太古匯項目最近更實現使用100%可再生電能。她續指，公司考慮的是整個物業生命周期，即物業建築、經營及清拆等不同階段碳排放含量，並針對此提出不同減碳措施，例如使用含再生物料的鋼材、回收建築廢料、更換更節能的冷氣系統等。郝唐惠莉補充指，雖然上述措施加大一次性成本，但長遠或可減低經營成本，強調公司並不短視。現時有部份租戶在考慮租賃辦公室時都會考慮環保因素，提供另類經濟效益。她又指，該公司一直有留意綠色融資及債券發行，未來亦會積極考慮增加綠色債券發行量。狗狗幣創辦人：幣圈已被富人操控狗狗幣（Dogecoin）聯合創辦人帕爾默（Jackson Palmer）表示，自己永不重返加密貨幣的圈子，並批評整個加密貨幣行業已被部份富人操控。帕爾默在Twitter發文稱，他時常被問到會否「重返加密貨幣」或開始定期分享關於這話題的看法，但他表示「不會」。他續稱，雖然有不少人強調加密貨幣去中心化的特質，但實質上加密貨幣行業已被一班有權勢的富人操控；又批評加密貨幣行業透過收買有影響力的名人及媒體渠道，呈現出是一種「揾快錢」的新渠道，從而榨取無知或貧窮人士的金錢。帕爾默於2013年與另一位工程師馬庫斯（Billy Markus）「貪過癮」創造狗狗幣。高瞻