港交所急升 恒指重上二萬八

中國內地擬免除赴港上市之內地公司需要尋求網信辦批准，消息刺激港交所股價急升，同時摩根大通亦預料撇除北向交易的證券，明年本港日均成交額將逾2200億元，故此該行維持港交所「增持」投資評級，目標價上調4.6%，至570元。港交所漲3.76%，收報524元，成交金額88.31億元，為第二多成交個股。
小米升4.8%藍籌最佳
小米（1810）手機銷量晉升全球第二，超越蘋果公司，董事長雷軍指首次成為全球第二是一個「夢幻般的成就」，又稱集團將進一步擴大研發團隊規模，預計今年研發投入超過130億元人民幣。小米獲資金追捧顯著造好，收市抽升4.82%，報28.25元，成交金額78.8億元，為表現最好藍籌股。
即使恒指上升，但成份股普遍向下。近日捱沽的比亞迪（1211）續挫0.66%，收報212.4元；騰訊下滑0.18%，收報564元；阿里回吐0.57%，收報209.4元；旗下阿里健康（241）挫3.3%，收報15.22元；憂慮越南疫情，申洲（2313）插4.85%，收報166.6元，為表現最差藍籌股。
專家料短期反覆波動
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑指，經過一輪殺牛跌浪後，目前恒指於27700點有初步支持，並重回早前5至6月的上落區間，相信短期後市將續受平台股、金融科技股以及中美關係發展所影響而反覆波動，大市如要進一步上衝至28500點，仍須更多利好消息。