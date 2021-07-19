憂中美復甦放緩 科企監管未息 港股料隨外圍低開

港股上周急彈660點，險守二萬八關，惟市場憂慮中美經濟復甦放緩，加上內地科企監管風波持續，外圍市場震盪，今日港股勢低開。市場人士認為，本周市場缺乏利好催化劑，並要提防科網股再有進一步負面消息，料本周在27500至28500點上落。雖然港股上周反彈，但分析認為港股未過危險期，暫時仍不容樂觀。港股自前周低位急彈逾1357點，上周五終收在二萬八關上，報28004點，全周累升660點。不過上周五美國消息者信心意外轉弱，加上通脹升溫，引發美股高位急回，拖累恒指夜期收報27780點，顯著低水225點；ADR港股比例指數報27758點，較上周五收市低245點，預示今天恒指很可能低開。料27500至28200點波動光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，監管陰霾揮之不去，港股前景仍未明朗，市場入市意欲不高，過去一周的反彈浪「暫時視之為上次跌2533點之後一個後抽，未過危險期，暫時唔好樂觀住」，相信本周指數以偏軟為主，料在27500至28200點波動，並提醒如再跌穿27500點水平，或反映跌勢未完。他又稱，上周四人行雖然正式降準，但同時中期借貸便利（MLF）淨回籠3000億元人民幣，加上稅季及地方專項債資金需求，真正對市場「放水」規模不大。耀才證券研究部總監植耀輝亦認為，港股上周僅靠港交股（388）撐住大市，但大市依然缺乏方向，估計本周會於27500至28500點之間拉鋸，「250天線（27200）應該暫時頂得住，但真係有突破機會都唔大。」他相信，中國科企監管行動陸續有來，相信短期未見曙光。專家：科企短期難見曙光經過日前中國經濟增長數據後，本周最矚目的是周四歐央行議息，早前行長拉加德透露會調整貨幣政策。本港方面，周二將公佈4至6月的失業率，市場預計會回落至5.8%；周四將公佈消費物價指數（CPI），市場料會從上月公佈的1%，輕微增至1.2%。