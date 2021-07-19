跨境理財通開通在即 中銀搶攻劍指一哥

「跨境理財通」有望於近期開通，中銀香港（2388）已作好準備全力搶攻這個市場，其個人數字金融產品部副總經理周國昌預計，理財通首階段會有30萬個客，將為市場每年帶來逾7億美元（約54.6億港元）收入，並揚言中銀要做理財通一哥。周國昌認為，中銀在理財通業務上具絕對戰略優勢，包括在網點、產品和手機銀行能力方面。目前中銀與母行中行（3988）在大灣區擁有最龐大分行網絡，營業網點多達逾1000個，其中香港有逾190間分行，相信當理財通推出時，所有香港分行都可提供服務；同時預料初期該行將有近100隻產品上架供南下客戶選擇；又指該行正不斷加大投資其手機銀行能力，明言「不會大規模聘請前線人員去做（理財通服務）」，因中銀與母行已有足夠人手和網點應付該項服務。三大戰略目標搶第一他揚言該行有三大理財通戰略目標：第一，中銀有信心並希望成為首批推出理財通服務的銀行，因中銀與母行向有跨境業務合作，足有能力在很短時間內推出服務；第二，中銀要做到客戶首選的銀行，相信該行可受惠其人民幣業務優勢及「開戶易」跨境開戶的先行優勢：第三，希望中銀在理財通業務領域市佔率排名位列榜首，他說：「我哋唔係希望做首三大、首五大，我哋係希望做到第一……希望南向通和北向通都第一」。就估計理財通的「南向通」及「北向通」客戶會共有30萬名，他解釋是基於南北向通各有1500億元人民幣總額度，即合共3000億元人民幣總額度，除以每名投資者的100萬元人民幣個人投資額度而推算出來。中銀預測理財通每年可為整個市場帶來超過7億美元收入，周國昌表示，收入除來自產品銷售外，也來自外匯兌換；另一個商機則是南下理財通客戶，或會順便在港開立多一個本地戶口，有利本港銀行進行交叉銷售。理財通開通首階段，他料首階段只許零售銀行及私人銀行參與，又相信運作暢順、穩健，又有好的認受性和客戶體驗時，便有望進入第二階段，屆時或涵蓋及券商和資產管理公司等，產品亦可能放寬。