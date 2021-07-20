科技股捱沽 歐市全面下滑 疫情恐慌升 杜指瀉725點

美股分析師表示，變種病毒疫情反彈，投資者擔心經濟復甦進度，紛紛沽貨，拖累美歐股。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報33962點，跌725點；標普500指數收報4258點，跌68點；納斯達克指數收報14274點，跌152點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見41.51港元，較香港收市價跌1.24港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見542.94港元，較香港收市價跌6.56港元。
歐洲主要股市下跌，倫敦富時100指數收報6844點，跌163點。巴黎CAC 40指數收報6295點，跌164點。德國DAX指數收報15133點，跌407點。
英倫銀行貨幣政策委員會委員哈斯克爾表示，雖然最近通脹加快，在可預見的未來，不應該考慮收緊貨幣政策。
港股挫514點
港股方面，恒指昨日在金融股領跌下，先後失守28000大關以及10天線（27729），並一度急跌607點，低見27397點，創本月9日以來新低，收市報27489點，瀉514點；科指跑輸大市，收7431點，急插2.4%，連跌三日，成交約1429億元。
藍籌金融股有份推低大市，友邦（1299）挫3.28%收報93元，單隻股份已推低大市74點；滙控（005）跌2.29%收報42.75元。
科技股於昨日跌市中捱沽。即使大和為騰訊（700）護航，股王次季業績硬淨，重申「買入」評級，目標價微降至820元，但騰訊股價依然跌2.57%，收報549.5元，失守550元關；遭大摩削目標價的美團（3690），昨日插半成，收276.2元，是表現最差藍籌股；阿里巴巴（9988）跌3.25%，收報202.6元；「ATM」共拖低恒指233點。