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安老按揭樓價上限 升至2500萬

2021-07-20 列印
        按揭證券公司推出安老按揭計劃至今十年，每月年金一直不變，用作計算年金的樓價上限亦保持在1500萬元，似未能趕上期間本港樓價飆升及民生消費物價上漲的現實。按證昨公佈，新推該計劃的優化措施及優惠，將計算樓價上限調高至2500萬元。

        安老按揭計劃再優化用作計算年金的指定物業價值上限，由1500萬元調高至2500萬元，指定物業價值的計算方法亦作簡化，由原來按樓價有4個分層計算，變為2個分層計算，即現為樓價800萬元或以下以100%估值計算年金，超出800萬元部份則以50%估值計算年金。是項優化措施旨在使借款人更容易明白，並享有更多的每月年金。



        另外，並設「高年金定息按揭計劃」新優惠，令每月年金較標準版定息安老按揭高出約10%，換言之，60歲人士每100萬元樓價每月可多收230元。
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