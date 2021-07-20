子公司遭廣發銀行凍資 恒大系股價暴瀉

外電報道，江蘇省無錫市中級人民法院於上周二（7月13日），發佈一則民事裁定書，顯示廣發銀行宜興支行以情況緊急，不立即申請凍結資產，將會使其合法權益受到難以彌補的損害為理由，要求法院凍結恒大旗下宜興市恒譽置業、恒大地產集團銀行存款1.32億元人民幣（折合約1.6億港元）或查封、扣押其他等值財產。江蘇省無錫市中級人民法院作出裁定，表示廣發銀行宜興支行向法院申請的訴訟前凍結財產令符合法律規定，而在裁定送達後將立即執行。
全線下挫蒸發744億
恒大回應指，集團在廣發銀行宜興支行的項目貸款在明年3月27日才到期，並表示將就該行濫用訴訟前凍結資產的程序依法起訴。
受到凍結資產消息打擊，中國恒大昨天低見8.12元，收市報8.21元，跌一成六。恒大汽車（708）跌一成九，收市報16.1元，恒騰網絡跌近一成二，而恒大物業（6666）則跌逾一成三。四間公司合計，一日之內蒸發744億元。債券方面，恒大旗下2025年到期的美元債價下跌5.2%至61.6美分。
有業內人士提醒有意購買恒大樓盤單位的人士，表示假設買樓後未能進行產權轉讓，一旦房地產發展商資產被銀行凍結，該物業會一併抵押給銀行，屆時買家可能蒙受巨大損失。
恒大集團早前被傳出多項負面傳聞，包括資金鏈斷裂、公司面臨巨大財政壓力，甚至被傳多次出售公司資產減債，均被恒大否認。公司在6月24日曾發出公告，表示已經安排自有資金約136億元匯入債券還款帳戶，用以償還2021年6月28日到期的美元債券，涉及本金14.5億美元（折合約112.7億港元），以及到期應付利息2.98億美元，連本帶利合計共約17.5億美元（即136億港元）。