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Zoom擲千億購雲服務商 將發新股支付代價

2021-07-20 列印
　　長和系創辦人李嘉誠旗下維港投資有份投資的視像通訊軟件商Zoom宣佈，同意以「印公仔紙」（以發行股份支付代價）方式，以147億美元（相當於1146.6億港元）收購雲服務提供商Five9，預計將於2022年上半年完成交易。

        根據協議，Five9股東將以每股獲得0.5533股Zoom的A類普通股。完成後，Five9將成為Zoom的運營子公司。Zoom表示，交易預期有助於加強Zoom為企業客戶提供的服務，通過增加一個規模達240億美元（相當於1872億港元）的聯絡中心市場，以加快其長期增長機遇。





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