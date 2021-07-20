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傳騰訊近百億購英遊戲公司

2021-07-20 列印
　　騰訊控股（700）繼續擴展其網上遊戲業務版圖。騰訊擬以43%溢價，相當於每股5.13英鎊作價，收購英國遊戲公司Sumo Group，涉資9.19億英鎊（相當於98.18億港元），以擴大近期在遊戲產業一系列的投資。騰訊昨日收報549.5元，跌2.6%。

        據報騰訊提出以每股5.13英鎊的作價收購，較Sumo在上交易日（16日）的收市價有43%的溢價。雙方董事會已經就現金收購達成一致協議；高盛和Zeus資本就收購的財務事項對Sumo Group提供諮詢。騰訊目前對該公司持股比例8.75%。



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