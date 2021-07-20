等候監管明朗化 中科企「出海」陣勢未變

滴滴事件過後，傳中證監出手堵塞海外上市漏洞，內地科創公司要衝出海外難度大增。中關村上市公司協會秘書長郭偉瓊接受本報專訪時稱，只要國內市場穩定，境外上市就不會有太大問題，未來最多增加數據安全上投入，但相信最終上市地仍將是「回歸市場的選擇……該來香港的依然會選擇香港」。記者 李曉琳內地監管層加強對科企境外上市的規管，國內嗷嗷待哺欲出海尋找上市機會的一批科企如臨大敵，在監管政策未明的當下裹足不前。不過，郭偉瓊對科企出海前景樂觀，認為目前令市場憂慮的監管壓力只會短暫維持。她舉例早年前美國總統特朗普將中概股列入黑名單，當時亦有部份企業對赴美上市有所顧忌，但風頭過後一切如常。郭偉瓊:境外上市更合適郭偉瓊相信，今次的情況與特朗普當時對中概股開刀的影響相似，目前確有內地科企將手頭上的上市項目停下來觀望，但預料未來待監管規則明朗化，他說：「該去美國上市的還會選擇美國，該來香港的依然會選擇香港」，最終仍會以市場利益為優先，對上市地作出選擇。監管風暴之下，市場期盼內地科企能轉道至本港上市，港交所（388）或從中受益。郭偉瓊指出，內地科企出海計劃基本上是三至五年前已做好鋪排，包括上市材料的準備，聘請熟知當地上市規則的首席財務官均按照當時選擇的上市地而定，貿然改道成本太高，不排除有實力的科企會考慮，但中小型的公司或將不會如此。郭偉瓊指，只要中國市場前景廣闊，內地科企的估值便不會因數據安全問題引起的短期波動，而大幅下滑，強如抖音、今日頭條基本上估值下不來。反而科企如何配合政府，用更高的技術提升數據安全才是關鍵。