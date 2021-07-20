中環IFC外望——富途：年輕港女愛投資美股

富途發佈首個本港女性投資趨勢報告指，香港女性投資者大多傾向傳統投資產品，各年齡層由70前至00後均有逾九成人選擇投資正股，比投資衍生產品及基金為多。報告顯示，女性投資者的風險承受能力普遍與年齡成反比，如70後及更年長的女性傾向投資基金；90後的女性相對其他年齡層願意承受較高投資風險，偏向投資波幅較大的衍生產品。表現回報方面，近兩成獲利投資者回報率超過50%，而年輕的00後女性，在賺取高回報率的比例上表現最好，有11.5%的00後女性收益率達100%以上，即帳面價值翻倍。投資選擇上，70後及更年長的女性傾向投資港股，而00及90後等較年輕的香港女性客戶熱愛美股市場，分別錄得92%及91%的交易金額來自交易美股。富途控股創辦人、董事長、首席執行官及技術委員會主席李華（見圖）表示，截至2021年第一季度，公司的女性投資者按年增加逾五倍，主要集中在90後。基金經理教路：投資勿追風基金次季報陸續披露之際，內地重磅基金經理李曉星發千字文大談投資策略。他在文中提到今年2至3月份，市場對流動性和風格切換極度恐慌之時，他反而大膽加倉。雖然他指出，在傳統消費版塊錯過了一些「瘋狂」，但認為「在沒有看清楚之前，我們寧願少犯錯，不追風。」李曉星認為，上市公司的投資價值並不取決於上市地，而是所處行業的發展空間、自身競爭力以及買入時機等。港股相對於A股是一個非常好的補充，又認為A股可買的優質公司遠多於港股。另外，港股中特色的科技及消費股，可很好地提升投資組合的風險收益比，料今年是港股的互聯網巨頭布局之年。李曉星為內地銀華基金經理，目前管理基金共九隻，管理資產規模達530億元人民幣，近一年均錄得不同程度的正向收益率。高瞻