運通IBM一度齊升逾3% 資金低吸 杜指勁彈549點

雖然美國新冠疫情反彈，但美股經過周一大跌後，有資金趁低吸納，在美國運通及IBM一度齊升逾3%領漲下，杜指大幅反彈逾500點。杜指早段曾升564點，高見34526點，升幅逾1.5%；納指則升170點，見14445點；標普500指數則升60點，報4318點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34511點，升549點；納斯達克指數收報14498點，升223點。滙控（005）美國預託證券價格曾見42.07港元，較香港收市價升0.02港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見541.60港元，較香港收市價跌0.90港元。杜指30隻成份股近乎全線造好，僅默沙東逆市微跌0.1%。相反，美國運通及IBM齊升逾3%，為表現首兩位杜指成份股。另一方面，在變種病毒威脅下，疫苗股持續上升，Moderna曾升9%，見342.5美元。科技股亦齊齊反彈，蘋果曾升逾2%；facebook及Google則升逾1%。WSB概念股再見炒風，AMC院線曾升逾一成，報38.17美元；遊戲驛站亦曾升5%，高見184.85美元；黑莓則升近7%。中概股方面，於OTC市場交易的瑞幸咖啡曾升12%，見14.77美元。另一方面，中概電商股逆市向下，拼多多曾跌逾2%；京東亦跌逾1%。Delta變種病毒株確診數目激增，為全球經濟復甦帶來疑慮，拖累美股於周一遭逢大規模拋售。另一方面，目前有約8%的標普500指數成份股公司已公佈業績，多數為銀行股，FactSet數據顯示有85%業績優於預期。JFD集團研究主管Charalambos Pissouros指出，若經濟再度受到打擊，聯儲局將難以按計劃加息；若通脹持續高於目標水平，聯儲局就不能繼續忽視它；從目前來看，對Delta變種病毒株的擔憂和2023年初加息預期，可能打擊投資者氣氛。經濟數據方面，美國六月新屋動工上升6.3%，以年率計為164.3萬間，多於市場預期的159萬間。建築許可減少5.1%，以年率計為159.8萬間，較市場預期為差。金價靠穩。於紐約商品交易所，8月份期金收報每盎司1811.4美元，升2.2美元，升幅0.12%。歐洲股市周二反彈。銀行股領漲，瑞銀第二季度盈利超預期，刺激股價急升逾5%。英國富時100指數收報6881.13點，升36點，升幅0.54%。德國DAX指數收報15216.27點，升83點，升幅0.55%。法國CAC指數收報6346.85點，升50點，升0.81%。港股續挫曾失牛熊線港股方面，市場對變種病毒疫情憂慮升溫，拖累恒指持續走弱，一度失守俗稱牛熊分界線的250天線（27169），最多跌過368點，低見27121點，收報27259點，下滑230點，兩日累插745點；科指弱勢持續，收報7337點，下挫近1.3%，連降四日，大市成交金額1395億元。