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比特幣曾失守三萬美元

2021-07-21 列印
　　虛擬貨幣投資氣氛急轉直下，監管壓力重壓加速資金流走，交易平台Coindesk顯示，比特幣失守三萬美元關口，低見29306美元，於24小時內急瀉近5%，是自6月22日以來再度跌破三萬美元水平。

　　加密貨幣重重監管壓力襲來，美國財長耶倫敦促美國金融監管機構，加快研究監管和美元等官方貨幣掛鈎的「穩定幣」（stablecoin）的新規則。



  耶倫周一與「總統金融市場工作小組」舉行會議，強調需要迅速採取行動，確保有一個適當的美國監管框架。該工作小組將在未來幾月內提出建議。

　　加密貨幣交易所Luno業務發展主管Vijay Ayyar表示，監管機構愈來愈關注加幣貨幣，又預期比特幣拋售潮將會持續，或會下試2.2萬至2.4萬美元水平。
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