歐冠昇倡惡劣天氣開市 港交所：僅屬個人觀點

隨著疫情常態化，在家工作成為新模式，打工仔在惡劣天氣下或要告別另類假期。據彭博報道指，港交所（388）行政總裁歐冠昇在一場會議上提及，由於人們已經開始習慣在家辦公，或將考慮研究惡劣天氣照常開市方法。惟港交所回應指，上述言論僅屬歐冠昇個人觀點。上任不久的交易所行政總裁歐冠昇，市傳不僅以肅整內部文化為自任，又致力於管理層改組和公司結構重組。上月底本年度第一場黑雨落下，觸發港股在惡劣天氣下交易時段變動安排，令他對本港證券市場調整改革作出新思考。歐冠昇上周四出席一場會議時表示，港交所於上月28日因黑雨警告信號而停市，他感到十分疑惑。他說：「我當時在想說，不開市？發生了甚麼事？我們與中國和世界其他地方多個市場緊密連接，投資者需要做對沖，投資者需要做很多事情。」內部尚未正式討論歐冠昇指出，目前人們已從疫情中復甦，並已習慣在家工作，首要問題應研究在惡劣天氣下繼續開市方法。他續指，不希望任何人在颱風或及黑雨警告下，因為要返回寫字樓而面對任何風險，但現實上應有方式確保當投資者需要交易時，市場是開放的。據悉，港交所目前內部未有就改變惡劣天氣的休市政策展開正式討論，以上僅是歐冠昇的個人意見，交易所沒有其他補充。然而消息一出在市場上引起激烈討論，意見褒貶不一。散戶在網上討論區大讚交易所惡劣天氣不休市的決定，有網民發聲：「落雨都要賭錢嘛」，甚至有網民建議星期六、日都繼續開市。信誠證券副總裁何智威指，上月黑雨警告掛得遲，當時基本上大部份同事已經回到辦公室，忽然宣佈休市令「個個坐晒喺度」，情況十分尷尬。他稱，惡劣天氣休市制度已是舊例，理應及時檢討更新，按情況彈性處理，否則貿然停市損失很大，並建議其他金融機構如金銀業貿易場、銀行業等亦應考慮調整規定。