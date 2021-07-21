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天有教育申港上市

2021-07-21 列印
　　再有內地教育企業來港上市，內地民辦教育機構天有教育已向港交所（388）遞交上市申請。天有教育在內地營運一所高等教育學校、三所高中，以及一所共同經營學校。截至3月底止7個月，今年收入按年升21%，至2.3億元（人民幣，下同），而去年盈利按年增加45%，至1.1億元。法國巴黎銀行為獨家保薦人。

        截至8月底，天有教育去年盈利按年升23.9%，至1.52億元，而毛利率則較2019年升7.8個百分點，至58.4%。該公司去年收入為3.27億元，按年增加8.8%，其中武漢傳媒學院的收入佔約65.9%。



        

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