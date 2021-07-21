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銀債首日認購反應熱

2021-07-21 列印
　　政府發行的第六批銀色債券昨日正式開售，在保底息率高達3.5厘，兼認購人齡降至60歲及加大發行額最多達300億元的催化下，首日認購反應熱烈，單單中銀香港（2388）就錄得過萬宗申請，認購總額達25億元；另綜合4間證券商，首日共有逾1000人認購，涉及認購金額約3.89億元。市場普遍預期今年銀債認購反應勢破紀綠，中銀估計最終認購人數或有20萬人，認購總金額可望高達600億元。

　　4間大型銀行包括中銀、滙豐、恒生（011）及渣打香港首日均接獲熱烈的銀債認購反應。滙豐發言人指，在年息率不少於3.5厘及合資格認購的年齡由65歲降至60歲帶動下，該行是次接獲的銀債認購金額及宗數都創出開售首日新高。



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