中國恒大（3333）位於湖南省邵陽市的兩個項目被指逃避監管而暫停網簽一日後，獲恢復預售許可、網簽備案及預售資金撥付，但該利好消息未能釋除投資者疑慮。恒大及恒大汽車（708）股價連續兩日插水超過一成，更牽連好友「大劉」劉鑾雄及其妻陳凱韻「甘比」旗下的華置（127）兩日累跌8.3%，市值蒸發5.7億元。摩根大通發表的報告指出，若廣發銀行將恒大的貸款列為不良貸款，恒大的流動性風險將會增加，但認為恒大破產的機會不大。摩通又建議沽空民行（1988），因為該行目前持有最多的恒大債務，是內房行業中風險敞口最大的銀行，加上其稅前資產回報率（ROA）最低。湖南省邵陽市住建局周一公告，當日起至10月13日，暫停恒大未來城項目和恒大華府項目預售許可、暫停網簽備案、暫停預售資金撥款，稱其蓄意逃避監管。但當局昨日卻主動發新公告，指恒大旗下兩項目公司已完成整改，將早前缺失的金額1.28億元人民幣轉入住建局監管帳戶中，並承諾銀行按揭部份在放款後按規定納入監管帳戶中，相關部門決定恢復被暫停的兩個項目。華置受累股價跌恒大近期負面消息不絕，昨日有多項利好消息傳出。除地產項目恢復預售許可，財聯社報道恒大已於昨日安排資金提前匯入債券還款帳戶，用於支付公司及子公司發行的四筆美元債券利息，合計3.52億美元（約27.3億港元），但未有披露更多細節。恒大股價曾反彈，跌幅一度收窄至6%，惟之後跌幅再擴大，收跌10.2%，報7.37元，創逾四年新低。一向支持恒大系股債的「大劉」家族，在今次恒大危機中帳面損失不少。翻查資料，大劉夫婦及華置持有最少逾百億元恒大系股債，包括共持有9%恒大股權，而「細劉」劉鑾鴻透過利福國際（1212）持有恒大債券，甘比亦個人持有恒大汽車及恒大物業，以昨日收市價計帳面已蝕逾25億元。