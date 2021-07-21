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國務院提25任務 維護競爭打擊壟斷

2021-07-21 列印
　　中國官方維護競爭打擊壟斷，一浪接一浪，昨日國務院昨日印發文件，提出25項重點任務，要維護公平競爭的市場秩序，無論國企、民企、外企等各類市場主體，均一視同仁，金融領域更是重點，推進公平競爭審查全覆蓋，對壟斷和不正當競爭進行規範治理，同時清理糾正地方保護、行業壟斷、市場分割等不公平做法。

　　公告指出，有關建議將由市場監管總局、國家發展改革委、工業和信息化部、財政部、商務部、國務院國資委等國務院相關部門及各地區按職責分工負責。文件又提出，要健全監管規則，深入推進「雙隨機、一公開」監管、跨部門綜合監管、「互聯網+監管」和信用風險分類監管，對涉及安全生產、人民身體健康和生命安全等領域實行重點監管，確保質量和安全。



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