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聯易融遭狙擊 瀉一成後停牌

2021-07-21 列印
　　科網股一沉百踩，騰訊（700）為最大股東的供應鏈金融科技解決方案服務商聯易融（9959），昨日遭沽空機構Valiant Varriors狙擊，指其九成收入來自高風險的資產證券化（ABS）業務，風險巨大，並刻意隱瞞過百億元過橋融資與誇大收入，遂狠劈其目標價至1.19元。Valiant Varriors批評，聯易融實為一名「玩弄會計數字的高手」。

　　聯易融昨日股價大瀉近12%，急在午後停牌，以待公司刊發一份關於內幕消息的公告，該股停牌前報11.28元，跌9.9%，創上市而來新低。



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