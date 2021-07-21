聯易融昨日股價大瀉近12%，急在午後停牌，以待公司刊發一份關於內幕消息的公告，該股停牌前報11.28元，跌9.9%，創上市而來新低。
聯易融遭狙擊 瀉一成後停牌
聯易融昨日股價大瀉近12%，急在午後停牌，以待公司刊發一份關於內幕消息的公告，該股停牌前報11.28元，跌9.9%，創上市而來新低。
聯招學位僧多粥少 私立大專有市場 萬八文憑考生達八大門檻
中學文憑試（DSE）今日放榜，近一萬七千八百名考生在四個核心科目考獲「3322」或以上成績，達入讀八間資助大學門檻，佔日校考生逾四成二，但八大學士學額僅一萬五千個，意味約二千八百人將未能獲聯招錄取。有...
2021-07-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
「塞上廣武三千年 長城兩側是故鄉」 山西朔州靠古文物發展旅業
內地有大量村落因居民的生活重心轉移至城市而漸沒落。山西朔州有一條古村落亦因遠離都市而逐漸出現空置的情況；不過，近年當局嘗試憑藉古時戰略資源及周邊兩大國家保護級文物，發展旅遊產業。據報目前已有一批村民重...
2021-07-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
海地總統最後通話曝光 遇刺時曾致電兩軍官求援
海地總統遇刺前最後通話曝光，發現總統莫伊茲（Jovenel Moise）遇刺身亡前在十分鐘內致電兩名軍官求援，但在最後一次通話中未掛斷前就遭槍殺。同時海地政局有新變化，臨時總理約瑟夫（Claude J...
2021-07-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
連1170呎花園 意花園柔和色調溫馨廳堂
元朗牛潭尾一帶有不少低密度住宅，其中樓齡較新的洋房屋苑為意花園，樓齡僅5年，是次走訪其中一座洋房，實用面積1950方呎，4套房設計，全屋以啡色為主，洋溢出低調奢華感，屋外連逾千呎花園，閒時可邀約友人歡...
2021-07-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
運通IBM一度齊升逾3% 資金低吸 杜指勁彈549點
雖然美國新冠疫情反彈，但美股經過周一大跌後，有資金趁低吸納，在美國運通及IBM一度齊升逾3%領漲下，杜指大幅反彈逾500點。杜指早段曾升564點，高見34526點，升幅逾1.5%；納指則升170點，見...
2021-07-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
東奧打頭陣 女美斯登場
獲喻為「女美斯」的荷蘭國腳馬田絲去季助巴塞隆拿成為三冠王，實力和狀態可見一斑。東京奧運女足今日率先開鑼，有鑑於不少傳統強國均老化，這名二十八歲左翼矢言要領橙軍打破壟斷摘金，今晚F組領軍大炒贊比亞展示衝金力量。（香港時間今晚7:00開賽) 自一七年加盟巴塞後，馬田絲職業球員生涯可謂平步青雲，因為同年已經先後贏得國際足協和歐洲足協兩個年度最佳女球員獎項。這位廿八歲左翼去季更助巴塞於西甲、歐聯和西班牙盃均成功封王，三項賽事合共交出二十球和十一次助攻，名副其實是三冠王功臣。 由於擔任逆足左翼和同樣效力巴塞，故馬田絲獲喻為「女美斯」。她也坦言自己的偶像，正是球會一代核心細哨：...
2021-07-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
【預售開始】 蓮花Emira登場！最後一款純汽油引擎跑車
蓮花上周在英國發表全新Emira中置引擎跑車，用來代替以往Elise、Exige及Evora車系，車價6萬英鎊起，它將會是品牌邁向全電動化之前的最後一款純汽油引擎跑車！ 文：彭志揚圖：LotusEmi...
2021-07-16
- 【米珠蓮】 室內露營歎日本手沖咖啡？！人氣長龍店Blue Bottle於尖沙咀開設Pop Up Store
- 【告別頭髮毛躁！】Dyson Supersonic風筒新研發抗毛躁風嘴 曲線氣流撫平毛躁亂髮 低溫高速吹頭不傷髮質
- 【最新頂級珠寶】卡地亞Sixième Sens par Cartier系列 交織第六感非凡創意
- 【電動車熱潮】 X-Bus組裝迷你電動車，具備600公里續航力！
- 【食玩王｜西營盤揾食】西營盤暗巷隱世中西Fusion茶餐廳，特色爆餡菠蘿包，經典常餐亦有！
- 【食麥當勞換多啦A夢餐具？】麥當勞再推新驚喜：只需$78即可換購多啦A夢3款陶瓷可愛餐具！
- 【夏日必試】十里洋場新推「盛夏珍饈百味宴」！原隻鮑魚、海參、鮑翅及花膠入饌，共8道佳餚令你回味無窮！
- 【阿拉斯加蟹】生劏阿拉斯加蟹必須注意的事項！做錯步驟可能會令蟹迅速死去
- 【蟹中王者】蟹迷們有福了：新推出阿拉斯加蟹宴，讓蟹中之王的鮮味攻佔你的味蕾吧！
- 【Coffee教你海上瑜伽】海上也能做瑜伽？人氣瑜伽教練林芊妤Coffee Lam，首度登上雲頂夢號親教海上瑜伽學堂！
- 【空中網購！】疫情下網購激增！連新加坡航空公布已增航機網購服務，獨家聯名產品、美容產品、香水、電子產品至酒類統統買到！
- 【迎東京奧運！】日本文化廳搞「CULTURE GATE to JAPAN」活動：透過藝術將人與文化連繫起來！
- 【12星座運程】天秤：最近消費開支大，個人運只是一般？
- 【屯馬線搵食】Sofi Coffee和風禪意新Cafe 專業咖啡師調配精品咖啡 寧靜舒適小歇好去處
- 【Leo Sir出動】3D地毯易打理
- 【Caddy Maxi 公私兩用】新一代福士Caddy，繼七座汽油Life版後，緊接再售實用空間為賣點的商用五座柴油Maxi版！
- 【動漫迷必備服飾】Uniqlo與GU將推第二擊《鬼滅之刃》聯乘作 記下開賣日期去掃貨
- 【電動車熱潮】 Volkswagen發表最新SSP電動車模組化底盤，提高車用鋰電池產能
- 【分手也有App？】最新推出「分手應用程式」，有了它你再也不用擔心分手後的煩惱！
- 【12星座運程】獅子：金錢運旺，辦公桌前多放一張椅？
- 【蟹控注意！】新推出阿拉斯加黃金全蟹宴 挪威紅皇帝蟹肉厚又爽甜彈牙 六道蟹菜不同烹法
- 【車情車趣】 K11 Musea老爺車盛展歎為觀止！1961年法拉利250GT SWB首度公開露面
- 【電動車熱潮】 Maxus eDeliver3電動客貨車新秀，免稅+新能源運輸基金計劃50%車價資助！
- 【期間限定】 四季菊「花夏日式下午茶」，夏日時令食材配打卡靚景，兼享價值$400香薰擴香組套裝
- 【「恩」賞音樂】1986年《羅文金曲精選》初版CD，盡顯巨星級金曲多面體！
- 【香港書展】 心靈勵志，逆境下「書」發正能量
- 【Art Papa】 沙巴當代藝術家個展「于一蘭：直到我們再度相擁」，欣賞織之藝術
- 【米珠蓮】 尖沙咀新店三郎．燒肉，日本直送A5名種和牛廚師發辦
- 【單車客】元朗YOHO MALL變身車友聚腳地 設Bike Park單車停泊位 再推單車玩樂指南及租單車優惠
- 【Talk黎明】1991年連出三張唱片，仲有時間作曲！以「天濛光」筆名作《我的感覺》，成為Fans心目中金曲之一！
- 【Mulberry限量膠囊】Mulberry與Alexa Chung合推Mulberry Editions聯乘膠囊系列
- 【這些藍綠色寶石的名字是？】Fred Pain de Surce限量版寶石指環 許廷鏗佩戴的罕有寶石是甚麼名堂？
- 【Staycation以外漫步減壓法】 留港散心Staycation以外選擇，漫步助減壓新發現，步行時保持正向思維，疫下走出好心情
- 【12星座運程】山羊：運氣不錯，不妨小注博彩？
- 【迎東京奧運！】Pokemon殺入荷里活廣場舉行夏日運動祭！設3大打卡位及多元遊樂區，讓你打卡兼放電！
- 【Happy Life】 善用$5000消費券，新手爸媽選購BB車攻略！
- 【寵愛有家】 可愛活潑又親人！不甘寂寞的狗BB Bethany等待新主人領養
- 【向廢置植物致敬】 繪城市變遷，新加坡藝術家彭學源個展《忒修斯之船》，以哲學概念回應自然
- 【Lady Fifi】 意大利酒莊莊主炮製，FIAMMA托斯卡尼地道酒餚
- 【5樣東西必須斷捨離】想擺脫雜亂無序的生活？5樣東西即使你捨不得也必須把它斷捨離掉！
- 【恭喜洪永城梁諾妍！】洪永城與33歲老婆梁諾妍婚禮宣布懷孕，大肚4個月仍然身材Fit爆！懷孕媽媽也能有好身材？梁諾妍2大保持良好體態妙法！
- 【大便捐贈研究】中大延長招募大便捐贈研究計畫，呼籲勿錯用坊間通便偏方，專家教正確防患便秘
- 【12星座運程】獅子：人緣很好，贏得上司讚許？
- 【混能加持】 福士Golf 1.5 eTSI Style豪華數碼化配套！全新1.5公升Turbo引擎連48V Mild Hybrid混能系統，性價比高！
- 【打邊爐抵食優惠】火鍋控注意！ $15歎特色原創火鍋湯底、撚手粵菜 6折火鍋套餐 美味廚15周年慶
- 【李居明大師會客室】人鬼通靈之地日本恐山直擊
- 【食玩王｜佐敦搵食】謝利帶隊食盡佐敦！自肥尋找兒時回憶
- 【尖沙嘴新食店】Boticario融合燒烤餐廳及雞尾酒酒吧元素 以阿根廷首都為主題 展現當地飲食精髓
- 【日本今周熱話】超人Ultraman面世55周年 東京Metro地鐵推出紀念車票 一套十張超人巴魯坦星人做主角
- 【全新操作體驗】HUAWEI HarmonyOS 2智能產品登場 MatePad系列平板UI體驗大不同 自訂卡片靈活組合 WATCH 3系列智能表e-SIM流動上網
- 【善待動物】成立刺蝟協會救助遺棄刺蝟，曾接收三隻刺蝟，眼睛總數只有三隻！
- 【日本今周熱話】巨大三色貓現身東京新宿Cross Shinjuku Vision大樓外牆 4K畫質3D超立體影像幾可亂真
- 【無添加天然護膚】 原淨美肌新焦點！Ms. Chu Soap & Beaut專攻濕疹皮膚，置地Beauty Botanica匯聚28個美容品牌
- 【李居明大師會客室】人鬼神三部曲沖喜沉悶市道
- 【PMQ元創方夏季展覽推介】駐香港韓國文化院韓文書畫展 帶來三十位韓國藝術家佳作 筆墨之間感受韓國文化
- 【入門名牌首飾推介】三萬以下名牌時尚首飾 跟BTS Jin/Mirror Anson Lo/易烊千璽戴同款飾品時刻將男神掛在身
- 【暑假好去處】《櫻桃小丸子》30周年慶聯乘經典《街霸Street Fighter》：玩齊六大擂台＋AR虚擬互動遊戲＋萌爆打卡熱點！
- 【食住花生觀世情】花生漫畫Cult片Britpop音樂本文互涉 John Wu《食花生世代》二次創作笑中有共鳴
- 【消費劵最新優惠！】Tap&Go今早突發宣佈登記$5,000消費劵，即可免費獲得csl 300GB 5G數據卡！
- 【車男手記】日本版水貨車店已放風！Land Cruiser成水貨新目標？！
- 【新車到港！】E300 Cabriolet 開篷新版跑車！ 動力及節能表現更上一層樓
- 【一人燒肉】日本人氣店燒肉LIKE新推植物肉燒烤餐，素食者都歎到燒烤樂！
- 【親子露營】貝澳營地豪華露營車體驗！豪華舒適有水、有電，仲有冷氣供應？！
- 【新冠變種病毒】Delta、Alpha、Beta加Gamma新冠變種病毒來襲，家用快篩檢測covid-19產品，能否檢測變種新冠病毒？
- 【另類Staycation】 元朗逢吉鄉車頂露營新體驗，專屬私人草地、湖畔景致，淋浴設施完備，嘗盡星級享受！
- 【12星座運程】獅子：社交運程不錯，魅力提升？
- 【Chanel高訂服】Chanel 2021/22秋冬高訂服展Margaret Qualley浪漫新娘造型壓軸現身巴黎時尚博物館
- 【17LIVE新功能】影音串流平台17LIVE推出新功能，增加主播同粉絲互動，6個人同時參與直播如同Group Chat！
- 【首批售罄】 福士Golf GTI第八代全能健將，配套豐富、轉向靈敏快捷，馬步及循跡功架大躍進！
- 【食玩王｜尖沙咀揾食】尖沙咀全新打邊爐放題店，晚市$198起，一人一個鍋，六個湯底任君選擇！環境寬敞同朋友聚餐一流！
- 【客人可DIY馬糞海膽？】千両炮製夏之餐目！馬糞海膽、鮑魚及縞，三款貴氣食材擔任主角！
- 【休魚期便沒有肥美魚鮮？】溫師傅向大家解說休漁期間海產數量，原來休漁期也不乏肥美魚鮮？
- 【中菜廚師發辦】淺水灣搵食歎小菜 「粥粉麵飯」新推優質時令海鮮中菜，無敵海景打卡一流！
- 【超值機票！】德國漢莎航空推出歐洲超值機票特惠，大家準備好去旅行未呢？！
- 【快閃優惠】消費滿500港元可獲贈60港元優惠券？HT Mall推出至抵優惠，仲可以抽機票大獎！
- 【極具歷史展品】揚州中國大運河博物館新增注目文物展品！向你遂一細說中國運河文化故事！
- 【12星座運程】水瓶：注意力分散，小心丟掉物件？
- 【新機上手試】Sony Xperia 1 III三鏡頭四焦段 70mm/105mm遠攝可變 4K OLED芒升級120Hz 機價破頂九千元起跳
- 【又有博物館開幕啦！】中國大運河博物館隆重開幕！館內融入VR技術及密室逃脫式展覽玩意！
- 【文青少女cafe】 沙田新打卡咖啡店 粉紅色Café Library攻陷少女心 fusion輕食甜品吸睛
- 【Leo Sir出動】 意外撞毁公物要點做？賠多少錢？價格如何釐定？Leo Sir話你知
- 【本田頂級版 Jazz e:HEV】本田Jazz e:HEV頂級版耗油量低至35.2km/L，成為新一代慳油高手！
- 【愛不「飾」手】Swarovski七夕情人情獻新猶 唐嫣甜蜜演繹閃爍水晶首飾
- 【沒有不入手的理由吧】任天堂推出全新Switch主機！3大理由必買限定超美「復古白」Switch新主機！
- 【電動車王國】Tesla為挪威今年6月銷量王！挪威將成為電動車王國？
- 【德國民眾有福了！】各大知名車廠推出新款電動車，德國政府考慮加碼補助購買電動車金額！
- 【中菜廚師發辦】淺水灣搵食歎小菜 「粥粉麵飯」新推優質時令海鮮中菜 無敵海景打卡一流
- 【率先睇咒術迴戰期間店！】咒術粉絲們超心動：《咒術迴戰》期間限定店登陸K11！2大重點你絕不能錯過！
- 【飲茶都要睇啱時間？】網絡瘋傳喝茶時間表？！看準時間喝茶能助你減肥和降三高！
- 【電子消費券】$5000電子消費券點用好？美麗華廣場最高100%現金券回贈，去Donki掃貨都可以！去五星級酒店staycation最高可享75折
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
《聲夢傳奇》添食第二季 炎明熹姚焯菲傳獲捧做港版BLACKPINK
TVB舉辦的《聲夢傳奇》決賽前晚舉行，大熱炎明熹（Gigi）力壓勁敵姚焯菲抱走全場總冠軍等三個獎，直播收視成績亦報捷！昨日傳出TVB有意力捧炎明熹等四位《聲夢》女將，成為港版BLACKPINK！ ...
2021-07-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——強力指引谷針 事不宜遲
本港新冠疫苗接種率持續上升，但相比起歐美多國，仍然要追落後。儘管連續四十多日本地零確診，但變種病毒輸入病例接連不斷，本港的防疫形勢難言安穩。只有盡快推高接種率至最少七成，才能築起基本的防疫屏障。政府多個月來游說各界打針，商界亦推出多項大抽獎谷針，誘因可說不少，現在須聚焦個別界別，其中一個是教師，另一個是院舍員工，他們打針對防疫的作用大，是時候推動他們積極接受。 按目前每日平均幾萬人打針的趨勢，當局估計要到九月，才可能達至七成的接種率。但變種病毒不會等人，現在要分秒必爭，接種率愈早達標，香港面對的疫情風險愈可控。由於長者、病人的接種率一直較低，故向他們提供安全的環境，愈加重要...
2021-07-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——麥偉利八月中轉戰南澳
曾在香港客串的南非年輕騎師麥偉利，日前宣布將在下周末的南非馬季結束後，轉往澳洲發展，並將以南澳為策騎基地。麥偉利已準備好在下月初離開南非前往澳洲，抵埗後先經過兩星期的檢疫隔離，便會正式開始工作。 馬場浮世繪
2021-07-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6